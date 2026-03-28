Три мача във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят първите три мача от 26-ия кръг на Втора лига. Вторият в класирането Фратрия посреща Миньор в опит да се завърне на победния път. За преследвачите на "братлетата" - Вихрен и Янтра, пък предстоят тежки гостувания, съответно на Лудогорец II и Хебър.

Втора лига, XXVI кръг:

28 март, събота, 15:30 ч.:

Фратрия - Миньор (Перник)

Хебър (Пазарджик) - Вихрен (Сандански)

Лудогорец II - Янтра (Габрово)

29 март, неделя, 16:30 ч.:

Черноморец (Бургас) - Дунав (Русе)

Етър - ЦСКА II

Спортист (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)

Марек - Спартак (Плевен)

29 март, неделя, 18:30 ч.:

Пирин (Благоевград) - Беласица