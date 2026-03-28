Хебър "спъна" Вихрен за елита

Хебър затвърди добрата си форма от последните няколко мача след домакинска победа с 1:0 над Вихрен (Сандански) в мач от 26-ия кръг на Втора лига.

Единственото попадение отбеляза Янко Ангелов в продължението на първата част, който вкара след заучено изпълнение на корнер.

Разместване в челото на Втора лига

По този начин домакините записаха четвърти успех в последните си пет шампионатни срещи и донякъде заличиха неприятния спомен от поражението с 0:3 от Спартак (Плевен) преди седмица.

Загубата пък отдалечи Вихрен от заветното второ място, даващо право на участие в бараж за елита. В момента те са на 7 точки от него, което се заема от отбора на Фратрия.

ХЕБЪР - ВИХРЕН 1:0

1:0 Янко Ангелов 45+1