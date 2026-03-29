Сашо Ангелов се завърна начело на Локомотив (ГО) с победа

Локомотив (Горна Оряховица) спечели с минималното 1:0 гостуването си Спортист (Своге) от 26-ия кръг на Втора лига. "Железничарите" стигнаха до трите точки с гол на Редон Роймар в 88-мата минута.

Успехът е първи за Локо от началото на пролетния полусезон, а той съвпада и със завръщането на Сашо Ангелов начело на тима. С днешната победа "черно-белите" се изкачиха до 10-ото място в класирането, докато "шоколадите" остават на предпоследната позиция.

Втора лига на живо: "орлетата" поведоха

В следващия кръг "желечничарите" посрещат Севлиево, а Спортист ще гостува на Спартак (Плевен).