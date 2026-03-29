Етър тресна ЦСКА II на "Ивайло"

Етър победи дублиращия отбор на ЦСКА с 3:1 в среща от 26-ия кръг на Втора лига, играна на стадион "Ивайло". Над всички днес беше Стелиян Добрев (19', 44'), който отбеляза две от попаденията за "болярите". Между тях Илиан Антонов беше точен за "армейците", а Стивън Стоянчов (51') реализира третия гол за домакините в началото на второто полувреме.

Софиянци завършиха мача с човек по-малко, след като Абдула Кичуков получи червен картон в 63-тата минута.

Втора лига на живо: "орлетата" поведоха

По този начин "виолетовите" се реваншираха пред своите фенове за тежката загуба с 0:4 от Спартак (Плевен) преди седмица. С този успех тимът на Иван Иванов събра 32 точки и се изкачи до седмата позиция в класирането.

"Червените" остават на пето място с 39 пункта. В следващия кръг ЦСКА II приема закъсалия Марек, а за Етър предстои гостуване на Вихрен (Сандански).

