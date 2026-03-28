Норис: Изоставаме не само заради загубеното време в третата тренировка

Световният шампион Ландо Норис се класира пети в квалификацията за Гран При на Япония, но нямаше реална възможност да се надява на нещо повече от място на втора редица, тъй като разликата му с пилотите на Мерцедес се оказа твърде голяма.

„Загубеното време в последната тренировка се отрази на възможността да пробваме различни неща, както и да завъртя обиколки с повече гориво на борда – обясни Норис. – Нямам обиколки с повече гориво и не е лесно, цял уикенд сме в ролята на догонващи, дори и в квалификацията.

„Но не искам да кажа, че разликата днес се дължи само на загубеното време в последната тренировка. Не сме в топ форма и не мога да взема всичко от колата.

„Допуснах няколко грешки в последната ми бърза обиколка, но при вторите опити всички бяха по-бавни, с едно-две изключения.

„Доволен съм от петото място, бях много близо до Леклер, разликата е малка, което е неприятно, но като цяло свършихме добра работа. Дали можеше да съм по-напред? Да. Но можех да се представя и много по-зле.“

Снимки: Gettyimages