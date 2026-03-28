Пиастри: Нямаме темпо, за да се борим с Мерцедес

Оскар Пиастри спечели битката за третото място на стартовата решетка – най-добрата възможност за пилотите, които не се състезават за Мерцедес.
Австралиецът коментира, че е доволен от хода на уикенда в Япония, тъй като той не успя да стартира в първите две състезания за годината, а Макларън се справя по-добре в сравнение с Австралия и Китай.
„Тази година се представяме добре в квалификациите – заяви Пиастри. – Хубаво е, че стигнах до топ 3.
„Този уикенд се представяме добре и сесиите вървят добре за нас, справяме се с всичко. Ясно е, че нямаме темпо или пък сцепление, за да се борим с Мерцедес, но ги доближаваме.“
