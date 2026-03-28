  Мерцедес с 1 секунда аванс в Япония преди квалификацията

Мерцедес с 1 секунда аванс в Япония преди квалификацията

Пилотите на Мерцедес Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел оглавиха класирането в последната свободна тренировка за Гран При на Япония на пистата „Сузука“, като взеха сериозен аванс пред съперниците си.

Антонели записа най-бързата си обиколка за 1.29,362 минути, Ръсел завърши на 0,254 секунди зад него, а единственият, който успя да слезе на под 1 секунда от пилотите на Мерцедес се оказа Шарл Леклер с Ферари, който остана на 0,867 секунди от Антонели.

Всички останали завършиха на 1 секунда и повече от победителя от Шанхай, като най-близо до психологическата граница от 1 секунда се оказаха Оскар Пиастри (Макларън) – на 1,002 секунди и Люис Хамилтън (Ферари) – на 1,021 секунди.

Световният шампион Ландо Норис (Макларън) се класира шести, въпреки че пропусна първите 25 минути от тренировката заради проблем с хибридната система в колата му. От тима неофициално обясниха, че проблемите са свързани с възвръщането на енергията и прогнозираха, че за квалификацията по-късно днес всичко ще е наред с колата на Ландо. Спекулира се, че както и в Шанхай проблемите отново са свързани с батерията, но това тепърва предстои да бъде потвърдено.

Сесията мина без сериозни инциденти, но в минутите, в които на пистата бяха почти всички пилоти, отново имаше проблеми със забавяне и задържане на някои от тези, които бяха в бърза обиколка. В самия край на тренировката Лиам Лоусън и Арвид Линдблад станаха жертви на такива забавяния, като и в двата случая пред тях се оказа кола на Ферари.

Миналогодишният победител Макс Верстапен (Ред Бул) завърши 8-и, като в хода на сесията бившият световен шампион имаше сериозни оплаквания от поведението на RB22. Верстапен беше недоволен от недозавиването, което демонстрира колата му в бързите завои на „Сузука“ и отново трябваше да се бори с проблеми в низходящото превключване на предавките, които той определи като „ужасни“.

Снимки: Gettyimages

