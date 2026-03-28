Трима пилоти с нови елементи в задвижващите системи

Световният шампион Ландо Норис е един от тримата пилоти, получили днес нови елементи в задвижващите системи, които използват. Това потвърди ФИА в началото на съботния ден от третия кръг за сезона във Формула 1 в Япония.

Норис е получил нова батерия, третата и последна от разрешените и нов електронен блок, който управлява работата на задвижващата система.

Другите двама са пилотите на Ауди Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето, които са с нови мотор-генераторни групи MGU-K от днес. И тримата са в рамките на разрешените компоненти, така че няма да има наказания.

Снимки: Gettyimages