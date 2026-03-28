Ландо Норис се изправя пред първото си наказание за сезона

  • 28 март 2026 | 06:57
Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис е близо до първото си наказание този сезон, тъй като съвсем скоро може да изчерпи част от ограничената бройка компоненти, които може да ползва в рамките на сезона.

За третия състезателен уикенд Ландо вече използва третата си батерия и третия електронен блок, който управлява нейната работа. Всеки пилот има право на 3 от тези компоненти за сезона. Четвърта батерия или електронен блок ще означават преместване с 10 места назад на старта, а всеки следващ нов компонент носи по 5 места назад.

Мерцедес с 1 секунда аванс в Япония преди квалификацията
Шампионът записа много труден старт на сезона, като заема 6-ото място с 15 точки, спечелени в Австралия. В Китай той и съотборникът му Оскар Пиастри не успяха да стартират заради проблеми в електрическата система на колите на Макларън.

Специално при Норис, в Шанхай, софтуерът унищожи втората му батерия, а днес в Япония екипът на Макларън трябваше да смени задвижващата система в колата му преди началото на последната свободна тренировка и той изпусна първата половина от сесията.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Без наказание за Ай Огура след падането му в Остин

  • 27 март 2026 | 23:27
  • 737
  • 0
Марк Маркес се доближи до рекорда в Остин в пълната с падания официална тренировка

  • 27 март 2026 | 23:16
  • 2480
  • 0
Маверик Винялес се оттегли от Гран При на САЩ заради контузията си от миналия юли

  • 27 март 2026 | 22:07
  • 1391
  • 0
Валтери Ботас изкара първия си безпроблемен ден като пилот на Кадилак

  • 27 март 2026 | 20:53
  • 1421
  • 0
Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

  • 27 март 2026 | 20:15
  • 1614
  • 0
Дукати: Марк е добре след падането си

  • 27 март 2026 | 19:38
  • 2157
  • 0
Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

  • 28 март 2026 | 06:56
  • 1192
  • 1
Мерцедес с 1 секунда аванс в Япония преди квалификацията

  • 28 март 2026 | 05:55
  • 2624
  • 0
България U19 в ключов сблъсък с домакина Хърватия

  • 28 март 2026 | 07:09
  • 14
  • 0
Англия разочарова срещу Уругвай на "Уембли", Бен Уайт герой и грешник

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 15132
  • 5
Изумителен Виртц донесе победа на Германия в голова престрелка в Базел

  • 27 март 2026 | 23:38
  • 15923
  • 60
Испания писа лесна "тройка" на Сърбия във Виляреал

  • 27 март 2026 | 23:52
  • 9322
  • 6