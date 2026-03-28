Ландо Норис се изправя пред първото си наказание за сезона

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис е близо до първото си наказание този сезон, тъй като съвсем скоро може да изчерпи част от ограничената бройка компоненти, които може да ползва в рамките на сезона.

За третия състезателен уикенд Ландо вече използва третата си батерия и третия електронен блок, който управлява нейната работа. Всеки пилот има право на 3 от тези компоненти за сезона. Четвърта батерия или електронен блок ще означават преместване с 10 места назад на старта, а всеки следващ нов компонент носи по 5 места назад.

Шампионът записа много труден старт на сезона, като заема 6-ото място с 15 точки, спечелени в Австралия. В Китай той и съотборникът му Оскар Пиастри не успяха да стартират заради проблеми в електрическата система на колите на Макларън.

Специално при Норис, в Шанхай, софтуерът унищожи втората му батерия, а днес в Япония екипът на Макларън трябваше да смени задвижващата система в колата му преди началото на последната свободна тренировка и той изпусна първата половина от сесията.

