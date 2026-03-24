Министър Илиев награди с 25 000 евро Никола Цолов

Служебният спортен министър Димитър Илиев връчи премия в размер на 25 000 евро на българския пилот във Формула 2 Никола Цолов. Паричната награда се отпуска за постигнати изключителни спортни резултати.

Никола завърши сезон 2025 във Формула 3 като вицешампион, а след първия кръг от сезона във Формула 2 е начело в класирането, след като спечели основното състезание в Мелбърн, Австралия.

С обиколка на Никола Цолов беше открита „А1 Мотор парк“

„Пишеш история. Това, което правиш е изключително. Никога не съм си представял, че българин ще постига такива резултати в автомобилния спорт. Ти си гордост и пример за цялата нация. Не спирай да мечтаеш и да покоряваш върхове“, обърна се към Никола министър Илиев, който също е сред най-успешните пилоти в историята на българския автомобилен спорт, но в ралитата.

Министърът изказа специални благодарности на родителите на Никола – Мирослава и Димитър Цолови, за тяхната неотлъчна подкрепа в развитието на неговата кариера.

По време на срещата бяха обсъдени предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват Никола Цолов и неговият екип. Министър Илиев подчерта, че българският пилот може да разчита на съдействието на ММС.

