Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира тази година в италианската Формула 4, като през 2024 беше най-успешният роден картингист, а през 2025 натрупа допълнителен опит в състезанията за издръжливост и прави тестове с автомобил от Формула 4.
Началото на кампанията във Формула 4 ще съвпадне с края на учебната година за Руйков, който сега приключва първия срок в 8 клас в софийското училище "Св. Георги" и хвърли светлина върху подготовката си.
Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт
„През зимата тренировките са основно физически – обясни за Sportal.bg Руйков. – До обед съм на училище, след това тренирам 2 часа. После ходя на частни уроци и след тях, като имам свободно време разучавам пистите или играя падел.
„Тази зима ходих веднъж да карам на симулатора в Италия и напреднах сериозно с програмата за физическа подготовка, която беше за мен, вече я надградих и правя повече неща.“
Руйков, който от пролетта е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела, ще се състезава за Трайдънт във Формула 4, като сезонът му стартира през май.