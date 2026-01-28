Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира тази година в италианската Формула 4, като през 2024 беше най-успешният роден картингист, а през 2025 натрупа допълнителен опит в състезанията за издръжливост и прави тестове с автомобил от Формула 4.

Началото на кампанията във Формула 4 ще съвпадне с края на учебната година за Руйков, който сега приключва първия срок в 8 клас в софийското училище "Св. Георги" и хвърли светлина върху подготовката си.

Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт

„През зимата тренировките са основно физически – обясни за Sportal.bg Руйков. – До обед съм на училище, след това тренирам 2 часа. После ходя на частни уроци и след тях, като имам свободно време разучавам пистите или играя падел.

„Тази зима ходих веднъж да карам на симулатора в Италия и напреднах сериозно с програмата за физическа подготовка, която беше за мен, вече я надградих и правя повече неща.“

Руйков, който от пролетта е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела, ще се състезава за Трайдънт във Формула 4, като сезонът му стартира през май.

Любо Руйков тества картинг на T4 Series България