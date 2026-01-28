Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

  • 28 яну 2026 | 19:55
  • 560
  • 0
Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Българският пилот Любослав Руйков ще дебютира тази година в италианската Формула 4, като през 2024 беше най-успешният роден картингист, а през 2025 натрупа допълнителен опит в състезанията за издръжливост и прави тестове с автомобил от Формула 4.

Началото на кампанията във Формула 4 ще съвпадне с края на учебната година за Руйков, който сега приключва първия срок в 8 клас в софийското училище "Св. Георги" и хвърли светлина върху подготовката си.

Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт
Официално: Любо Руйков влиза в италианската Формула 4 с Трайдънт

„През зимата тренировките са основно физически – обясни за Sportal.bg Руйков. – До обед съм на училище, след това тренирам 2 часа. После ходя на частни уроци и след тях, като имам свободно време разучавам пистите или играя падел.

„Тази зима ходих веднъж да карам на симулатора в Италия и напреднах сериозно с програмата за физическа подготовка, която беше за мен, вече я надградих и правя повече неща.“

Руйков, който от пролетта е част от академията за млади пилоти на Джанкарло Физикела, ще се състезава за Трайдънт във Формула 4, като сезонът му стартира през май.

Любо Руйков тества картинг на T4 Series България
Любо Руйков тества картинг на T4 Series България
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

  • 28 яну 2026 | 19:35
  • 1653
  • 0
Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

  • 28 яну 2026 | 19:26
  • 691
  • 0
В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

  • 28 яну 2026 | 19:20
  • 392
  • 0
От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 678
  • 0
Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

  • 28 яну 2026 | 18:08
  • 751
  • 0
Елфин Еванс ще се готви за рали "Швеция" в дома на Дядо Коледа

Елфин Еванс ще се готви за рали "Швеция" в дома на Дядо Коледа

  • 28 яну 2026 | 17:14
  • 901
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 55002
  • 149
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 15357
  • 3
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 6705
  • 9
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 160684
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 17514
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 11960
  • 12