От Пирели предвиждат състезание с едно спиране в бокса в Япония

От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели предвиждат, че неделната надпревара за Гран При на Япония ще включва само едно спиране в бокса при нормални условия.
След края на петъчните тренировки на „Сузука“ от италианската компания са направили анализ на поведението на своите продукти. Данните са показали, че използването и на трите модела сликове е възможно за неделното състезание, което почти сигурно ще включва само едно спиране в бокса.
„Както е добре известно, тази година бяха преасфалтирани и финалните два сектора на „Сузука“. Като цяло новата настилка е по-гладка от тази, която беше поставена през 2025 година, но все пак предлага добро сцепление. По-малката грубост определено помага за контролирането на деградацията, а грейнингът няма почти никакъв значителен ефект.
„Поради тази причина и трите смеси могат да бъдат използвани за състезанието, което почти сигурно ще бъде с един стоп. Меката смес предлага най-добро сцепление, но отборите имат най-малко данни за нея, поради малкото количество дълги серии до момента. Очакваните температури в деня на състезанието, когато пистата ще бъде еволюирала допълнително, ще изиграят важна роля при стратегическите решения, тъй като се очаква те да бъдат с около десет градуса надолу спрямо днес.
„Интересно е, че само в Макларън избраха да не изпробват твърдите гуми днес, което е интересен ход, целящ да запази и двамата им комплекта гуми С1 за неделя. Това ще им гарантира, че те ще имат поне един нов комплект в случай на неутрализация на състезанието.
„Всички други отбори дадоха обратна връзка за най-твърдата смес и тя беше повече от позитивна. Затова използването на тези гуми на старта е напълно възможно, тъй като те ще предоставят постоянство в първия стинт, без да се жертва представянето“, обясни главният инженер на Пирели Симоне Бера.
Снимки: Gettyimages