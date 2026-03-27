  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. От Пирели предвиждат състезание с едно спиране в бокса в Япония

От Пирели предвиждат състезание с едно спиране в бокса в Япония

  • 27 март 2026 | 19:11
От официалния доставчик на гуми във Формула 1 Пирели предвиждат, че неделната надпревара за Гран При на Япония ще включва само едно спиране в бокса при нормални условия.

След края на петъчните тренировки на „Сузука“ от италианската компания са направили анализ на поведението на своите продукти. Данните са показали, че използването и на трите модела сликове е възможно за неделното състезание, което почти сигурно ще включва само едно спиране в бокса.

Пиастри изпревари с малко Мерцедес в Япония
„Както е добре известно, тази година бяха преасфалтирани и финалните два сектора на „Сузука“. Като цяло новата настилка е по-гладка от тази, която беше поставена през 2025 година, но все пак предлага добро сцепление. По-малката грубост определено помага за контролирането на деградацията, а грейнингът няма почти никакъв значителен ефект.

„Поради тази причина и трите смеси могат да бъдат използвани за състезанието, което почти сигурно ще бъде с един стоп. Меката смес предлага най-добро сцепление, но отборите имат най-малко данни за нея, поради малкото количество дълги серии до момента. Очакваните температури в деня на състезанието, когато пистата ще бъде еволюирала допълнително, ще изиграят важна роля при стратегическите решения, тъй като се очаква те да бъдат с около десет градуса надолу спрямо днес.

„Интересно е, че само в Макларън избраха да не изпробват твърдите гуми днес, което е интересен ход, целящ да запази и двамата им комплекта гуми С1 за неделя. Това ще им гарантира, че те ще имат поне един нов комплект в случай на неутрализация на състезанието.

„Всички други отбори дадоха обратна връзка за най-твърдата смес и тя беше повече от позитивна. Затова използването на тези гуми на старта е напълно възможно, тъй като те ще предоставят постоянство в първия стинт, без да се жертва представянето“, обясни главният инженер на Пирели Симоне Бера.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Пеко Баная с призив към MotoGP след проблемите с пистата в Бразилия

Пеко Баная с призив към MotoGP след проблемите с пистата в Бразилия

  • 27 март 2026 | 16:37
  • 423
  • 0
Само три обиколки делят Марко Бедзеки от рекорд на Хорхе Лоренцо

Само три обиколки делят Марко Бедзеки от рекорд на Хорхе Лоренцо

  • 27 март 2026 | 16:17
  • 439
  • 0
Германия и Аржентина се борят да се върнат в WRC

Германия и Аржентина се борят да се върнат в WRC

  • 27 март 2026 | 14:31
  • 996
  • 0
Люис Хамилтън обясни къде изостава Ферари спрямо лидерите

Люис Хамилтън обясни къде изостава Ферари спрямо лидерите

  • 27 март 2026 | 13:17
  • 1889
  • 3
Джордж Ръсел: Макларън са бързи, което е изненада

Джордж Ръсел: Макларън са бързи, което е изненада

  • 27 март 2026 | 13:03
  • 1741
  • 0
Макларън: Все още сме зад Мерцедес и Ферари

Макларън: Все още сме зад Мерцедес и Ферари

  • 27 март 2026 | 12:22
  • 649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

Малко не достигна на ЦСКА да запише успех като този на България, Кошмара с 4 гола

  • 27 март 2026 | 17:48
  • 30173
  • 97
България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

България размаза с двуцифрен резултат Соломонови о-ви за рекорд през XXI век

  • 27 март 2026 | 12:30
  • 174668
  • 369
11-те на Гибралтар (U21) и България (U21)

11-те на Гибралтар (U21) и България (U21)

  • 27 март 2026 | 18:57
  • 1979
  • 1
Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

Стилиян Петров се подиграва с националите след успеха на България

  • 27 март 2026 | 14:08
  • 51853
  • 86
Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

Димитров: Няма как да си вадим поуки от този мач! Трябва да си променим манталитета

  • 27 март 2026 | 12:44
  • 24236
  • 34
Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

Ботев удари Локо (София) в "Коматево"

  • 27 март 2026 | 17:20
  • 15549
  • 26