Биното потвърди, че Ауди търси постоянен заместник на Уитли

Временният ръководител на отбора на Ауди Матиа Биново потвърди пред официалния сайт на Формула 1, че германският тим търси постоянен заместник на внезапно напуснали екипа Джонатан Уитли.

В края на миналата седмица Ауди обяви раздялата си с Уитли, който е напуснал по свое желание, цитирайки лични причини. Начело на екипа застана Биното, но бившият шеф на Ферари каза, че това няма да бъде постоянно решение, а само временно, докато Ауди не намира подходящ човек, който да замени Уитли.

„Стана много бързо и неочаквано за целия отбор. Внезапно напуска, внезапна промяна – каза Биното. – Не мисля, че има много какво да кажем. Той говори с нашия главен изпълнителен директор, с борда на отбора, споменавайки, че не може да се ангажира дългосрочно поради лични причини, които ние не можем да съдим или коментираме.



„Като Ауди ние решихме, че ще е най-добре да го освободим от задълженията му. Не мисля, че като отбор все още сме осъзнали какво стана. Случи се едва миналата седмица, а сега ние сме тук, в Япония и ни предстои състезателен уикенд.



„Когато се случват такива големи промени, ти първи трябва да разбереш как те ще се отразят на твоята организация. Трябва да видим какви бяха неговите силни страни, с какво се занимаваше той и да запълним дупките. Аз не мога просто да добавя нови отговорности към моите задължения.



„Моят основен фокус е върху случващото се във фабриката, където ние трябва да трансформираме отбора, да развием колата и задвижващата система, така че ще се нуждая от някой, който да подкрепя отбора на пистата по време на уикендите. Ние обмисляме нещата. Ще се организираме и съм сигурен, че съвсем скоро ще обявим нещо“, добави още Биното.

Снимки: Gettyimages