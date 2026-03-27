Войната в Близкия изток засега не застрашава Диамантената лига

Откриващото за сезона състезание от Диамантената лига в Доха „се планира да се проведе по график“, съобщиха организаторите. Те обаче също заявиха, че „проучват алтернативни варианти“ на фона на войната в Близкия изток.

Войната в Близкия изток удари по крикета в Пакистан

Столицата на Катар трябва да бъде домакин на първото от общо 15 състезания от Диамантената лига тази година на 8 май. Окончателно решение ще бъде взето „не по-късно от месец“ преди тази дата.

От Диамантената лига заявиха в официално съобщение, че „продължават да следят ситуацията в Доха, работейки в тясна координация с организаторите на състезанието, Катарската федерация по лека атлетика, съответните власти в Катар и Световната атлетика.

Окончателно: "Финалисима" падна жертва на войната в Близкия изток

Безопасността на състезателите и зрителите е наш основен приоритет, като също така проучваме алтернативни възможности заедно с всички заинтересовани страни.“

Няколко високопрофилни спортни събития вече бяха засегнати от кризата в Близкия изток, след като САЩ и Израел нанесоха мащабни удари по Иран през февруари.

Президентът на ПСЖ "заклещен" в Катар заради конфликта в Близкия изток

Формула 1 отмени състезателните уикенди за Гран при на Бахрейн и Саудитска Арабия през април. Мачът Финалисима между Аржентина и Испания, който трябваше да се проведе в Катар този месец, също беше отменен.

Бившият №1 в света Даниил Медведев беше сред играчите, които останаха блокирани след турнира в Дубай, след като въздушното пространство в региона беше затворено непосредствено след атаките.

След състезанието в Доха Диамантената лига се премества в Китай за стартове в Шанхай и Сямън.