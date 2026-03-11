Популярни
Президентът на ПСЖ "заклещен" в Катар заради конфликта в Близкия изток

  11 март 2026 | 06:02
  • 360
  • 0
Президентът на ПСЖ "заклещен" в Катар заради конфликта в Близкия изток

Присъствието на Насер Ал-Хелайфи на първия мач от осминафиналите на Шампионската лига между ПСЖ и Челси е под въпрос. Президентът на парижкия клуб е задържан в Доха, Катар, поради военния конфликт в Близкия изток.

Настоящата ситуация в Катар, който вече беше обект на ирански бомбардировки в отговор на съвместната атака на САЩ и Израел, попречи на ръководителя да пътува до Париж и да присъства на тренировката на парижани във вторник сутринта в Campus PSG, в Поаси, според френската преса.

Отсъствието на президента на ПСЖ от мачовете на отбора е рядко събитие. Въпреки че се търси решение Ал-Хелайфи да успее да пристигне в Париж навреме за срещата, приоритетите му през последните дни са съсредоточени върху деликатната ситуация, през която преминава страната му. Ал-Хелайфи, който е катарец, е бил държавен министър на страната и също така е член на суверенния инвестиционен фонд на Катар.

