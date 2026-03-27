Войната в Близкия изток удари по крикета в Пакистан

Пакистанската лига по крикет Twenty20 ще се проведе по график от 26 март, но без публика и само на два стадиона, за да се спестят ресурси заради кризата в Персийския залив, съобщи в неделя ръководителят на крикета в страната.

Пакистан разчита на доставки на петрол и газ от региона на Залива, а през последните седмици правителството въведе редица мерки за пестене на гориво заради опасения от спад в доставките.

Председателят на Пакистанския крикет борд Мохсин Накви заяви, че решенията за Pakistan Super League (PSL) са взети след консултация с премиера Шехбаз Шариф.

„Премиерът поиска ограничаване на движението на хора заради горивната криза, затова решихме PSL да се проведе по първоначалния график, но без публика“, каза Накви на пресконференция в Лахор.

За да се предотвратят пътуванията на фенове, лигата с осем отбора ще се играе само на два стадиона вместо на първоначално планираните шест, което означава, че Файсалабад, Равалпинди, Мултан и Пешавар отпадат като домакини.

„Всички мачове от PSL ще се проведат в Лахор и Карачи и се надяваме лигата да може да се играе с публика, но това ще зависи от това дали кризата в Иран ще приключи“, добави Накви, който е и вътрешен министър на Пакистан.

PSL стартира през 2016 година на неутрална територия в Обединените арабски емирства заради опасения за сигурността в Пакистан.

„Съчувствам на феновете в Пешавар, които трябваше за първи път да гледат мач на живо“, каза Накви.

Той допълни, че Пакистанският крикет борд ще компенсира собствениците на отбори за загубата на приходи заради липсата на публика. По-голямата част от приходите от билети отиват именно при тях.

11-тото издание на PSL ще продължи до 3 май.