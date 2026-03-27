Следете със Sportal.bg мачовете от Евролигата тази вечер

Кръг №34 в Евролигата завърша с пет мача тази вечер, а Sportal.bg ще ви даде възможност да ги проследите на живо.

От 19:45 е сблъсъкът между Фенербахче и Жалгирис в Истанбул.

От 21:15 часа Панатинайкос приема Монако в Атина.

В 21:30 часа Апоел Тел Авив гостува на Баскония в Испания.

По същото време Партизан е домакин на Валенсия в "Белградска Арена".

В 22:00 часа Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър гостува на Барселона.