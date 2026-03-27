От Барселона съсипаха екипите на Звезда при прането, отложиха мача

Като гръм от ясно небе, Евролигата потвърди, че мачът от 34-ия кръг между Барселона и Цървена звезда ще започне в 22:00 часа, вместо в 21:30 часа.

Като причина за отлагането е посочен проблем с екипировката на "червено-белите". Какво всъщност се е случило?

Тъй като екипите трябвало да бъдат изпрани, за да са готови за тазвечершния мач, домакинският отдел на каталунския гранд допуснал грешка, като изпрал екипите на 90 градуса, което довело до унищожаването на няколко от тях.



Тъй като графикът е натоварен, не е било възможно мачът да бъде отложен, затова и двата отбора се съгласили двубоят да започне в 22:00 часа, за да пристигнат новите екипи от Белград навреме. Както научаваме, в Звезда са посрещнали предизвикателството подготвени и веднага са приготвили нов комплект, който ще изпратят за Барселона.



Добрата новина е, че има полет от Белград този петък в 17:10 часа за Барселона, така че екипите ще бъдат изпратени навреме за тазвечершния мач.