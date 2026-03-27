Баскония и Апоел разбиха рекордите в историческо полувреме

Баскония и Апоел Тел Авив счупиха всички рекорди през първото полувреме на мача си във Витория. Двата отбора отбелязаха общо 131 точки (б.р. 67-64 в полза на испанския тим) през първата част, подобрявайки всеки предишен рекорд както за първо, така и за което и да е полувреме.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

Предишният рекорд за първо полувреме се държеше от Реал Мадрид и Макаби Тел Авив със 120 точки, постижение, което вече изглежда… далечно. В същото време беше подобрен и рекордът за което и да е полувреме, който беше 125 точки от мача между Монако и Париж.

