Европа срещу Океания на другия край на света: България иска да громи екзотичен съперник

Българският национален отбор излиза срещу Соломонови острови в първата среща от турнира FIFA Series 2026 в Джакарта. Мачът на стадион "Гелора Бунг Карно" в Джакарта ще започне с първия съдийски сигнал на индонезиеца Науфал Адя Фаируски в 10:30 часа българско време.

Александър Димитров: Искаме да доминираме през целия мач срещу Соломоновите острови

Това е първи двубой за "лъвовете" през 2026 година, като при успех над представителите на Океания те ще се класират за финала на четиристранното състезание и ще срещнат победителя от другия полуфинал - Индонезия срещу Сейнт Китс и Невис. Очаква се спечелилият турнира отбор да получи купа, макар засега организаторите да не дават конкретни сведения по този въпрос.

Националите се готвят в пълен състав за мача със Соломоновите острови

България излиза срещу толкова екзотичен съперник за първи път от над половин век, а същевременно футболистите от Соломоновите острови ще се изправят за първи път срещу представители на Европа. Нашите вече имат една победа под ръководството на Александър Димитров, който замени напусналия Илиан Илиев през есента - 2:1 срещу Грузия в световна квалификация, като тогава попаденията вкараха Георги Русев и Филип Кръстев.

Селекционерът на Соломоновите о-ви: Ще затрудним максимално българите

В минус за представителите на Стария континент е часовата разлика и аклиматизацията, като момчетата на Димитров пристигнаха в Джакарта след изморителен 15-часов полет, комбиниран с две кацания за презареждане на гориво - в Оман и Шри Ланка. Разстоянието между Индонезия и Соломоновите острови е доста по-малко, което играе в полза на тима на Бен Кан.

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Английският селекционер на "бонитос" обяви, че неговите играчи ще действат прибрано и на контраатаки, докато българският му колега подчерта, че се надява "лъвовете" да диктуват случващото се на терена през цялото време. В тима на Димитров ще има ротация, като по регламент треньорите ще имат право на общо осем смени. Родният наставник заяви, че ще се постарае да даде минути на всички играчи, участващи в турнето.

Димитров лично разговарял с играч на Рейнджърс, чака решението му за България

Трикольорите пристигнаха в Индонезия без новия "Футболист на България" Илия Груев, а го няма и капитанът Кирил Десподов. От опитните отсъстват още Ивайло Чочев и Кристиян Димитров. Защитникът на Левски се контузи в последния шампионатен мач срещу Черно море и отпадна за пътуването на националите. Травма извади от сметките на селекционера и Алекс Петков, като на негово място беше викнат Теодор Иванов от ЦСКА. За момента не е ясно кой ще изведе националите с капитанската лента, като Димитров не пожела да разкрие това на вчерашната пресконференция на GBK. Най-вероятно нападателят Мартин Минчев ще бъде запазен за втората среща, като варненецът имаше лек проблем с аддукторите.

Стадион по-голям от "Маракана" и "Алианц Арена" посреща България, взимат заем от СССР за построяването му

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

Вероятен състав: Даниел Наумов, Иван Турицов, Петко Христов, Теодор Иванов, Християн Петров, Андриан Краев, Берк Бейхан, Доминик Янков, Георги Русев, Кристиян Балов, Владимир Николов.

Съдия: Науфал Адя Фаируски (Индонезия)

Начало: 10:30 часа

Стадион: "Гелора Бунг Карно", Джакарта



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия