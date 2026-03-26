Стражът на Соломонови острови Филип Манго шамари съперник пред погледа на бивш вратар на ЦСКА (видео)

Вратарят на Соломонови острови Филип Манго е колоритна личност в тамошния футбол. Утре ще имаме възможност да го видим в двубой срещу България на индонезийска земя, но нападателите ни трябва да внимават, когато решат да го “безпокоят” в наказателното поле.

На 4 март 2026 г. клубният му отбор “Соломон кингс” гостува на “Саут Мелбърн” в мач от първенството на Океания. Двубоят завършва 5:0 в полза на австралийците, но най-любопитната случка е свързана с Манго.

При резултат 1:0 за “Саут Мелбърн” вратарят на утрешня ни съперник решава да набие един от противниците и при центриране отляво го сваля на земята с кроше. Секунди по-късно не успява да опази вратата си и допуска второ попадение.

След преглед с ВАР съдията гони Манго с директен червен картон. Случката се разиграва и пред погледа на бившия страж на Литекс, ЦСКА и Спартак (Варна) Илия Шаламанов-Тренков, който за този мач е бил на резервната скамейка на австралийците.

