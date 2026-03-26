  3. Стражът на Соломонови острови Филип Манго шамари съперник пред погледа на бивш вратар на ЦСКА (видео)

Стражът на Соломонови острови Филип Манго шамари съперник пред погледа на бивш вратар на ЦСКА (видео)

  • 26 март 2026 | 18:21
Стражът на Соломонови острови Филип Манго шамари съперник пред погледа на бивш вратар на ЦСКА (видео)

Вратарят на Соломонови острови Филип Манго е колоритна личност в тамошния футбол. Утре ще имаме възможност да го видим в двубой срещу България на индонезийска земя, но нападателите ни трябва да внимават, когато решат да го “безпокоят” в наказателното поле.

На 4 март 2026 г. клубният му отбор “Соломон кингс” гостува на “Саут Мелбърн” в мач от първенството на Океания. Двубоят завършва 5:0 в полза на австралийците, но най-любопитната случка е свързана с Манго.

При резултат 1:0 за “Саут Мелбърн” вратарят на утрешня ни съперник решава да набие един от противниците и при центриране отляво го сваля на земята с кроше. Секунди по-късно не успява да опази вратата си и допуска второ попадение.

След преглед с ВАР съдията гони Манго с директен червен картон. Случката се разиграва и пред погледа на бившия страж на Литекс, ЦСКА и Спартак (Варна) Илия Шаламанов-Тренков, който за този мач е бил на резервната скамейка на австралийците.

Снимки: Gettyimages

