За последно играем с тим от Океания преди над половин век - Начко е безпощаден, Якимов с финални акорди

България ще се изправи срещу Соломонови острови в среща от турнира FIFA Series 2026, като статистиката показва, че предишният път, когато "лъвовете" срещат тим от Океания е преди повече от половин век. В началото на 1973 г. нашите правят екзотично турне, което се явява Лебедовата песен в националния отбор за митичния Димитър Якимов. С голове и силна игра пък се отличава славният капитан на Локомотив (София) Атанас Михайлов.

На 4 февруари 1973-а българският тим гостува на Индонезия в Джакарта, където печелим безапелационно с 4:0 - на стадиона, на който ще играем днес с "бонитос". По два гола за успеха вкарват пловдивската знаменитост Динко Дерменджиев - Чико и Начко Михайлов. С националната фланелка тогава дебютират варненската легенда Стефан Богомилов, бъдещата звезда на Левски Тодор Барзов и бъдещият капитан на ЦСКА Цоньо Василев - Трета хирургия. Капитан пък е участвалият вече на три световни първенства Добромир Жечев.

"Лъвовете" в луксозен хотел в Джакарта

След четири дни нашите гостуват на Нова Каледония насред Тихия океан. Мачът е зрелищен - записваме победа с 5:3, като Бате Начко бележи нови две попадения, а по веднъж се разписват Чико, Георги Василев - Гочо и Якимов. Това е последният гол на Поета на футбола с националния екип. След това в средата на февруари в рамките на няколко дни играем три проверки с Австралия - в Сидни, Аделаида и Мелбърн.

В първата Гочо Василев и Атанас Михайлов отново са точни - бием австралийците с 2:0. След това в мач номер 2 удряме домакините с 3:1. Този път отбелязват Чечо Богомилов, легендата на бургаския футбол Иван Притъргов и пак неизбежният Начко. Накрая в олимпийската столица от 1956 г. удряме Австралия за трети път - 2:0 след точни изстрели на Притъргов и Дерменджиев. Именно в Мелбърн Митата Якимов регистрира последното си участие с фланелката на България.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия