  Франко Колапинто се размина само с предупреждение

Франко Колапинто се размина само с предупреждение

  • 27 март 2026 | 10:39
Пилотът на Алпин Франко Колапинто получи официално предупреждение от стюардите на Гран при на Япония след инцидент с Макс Верстапен по време на втората свободна тренировка на пистата „Сузука“.

Двадесет минути след началото на едночасовата сесия, Колапинто правеше зигзагообразни движения на правата, подготвяйки се за известния завой 130R. В същото време Верстапен, който беше в бърза обиколка, настигна аржентинския пилот и бе принуден да натисне рязко спирачките.

Колапинто беше привикан от стюардите заради подозрение в опасно пилотиране и впоследствие за „предполагаемо възпрепятстване“. Анализаторът на Sky Sports F1, Карун Чандок, обясни, че Колапинто е карал като "заспал", тъй като не е погледнал в огледалата си, и определи инцидента като „неприемлив“.

В изявлението на стюардите се казва: „Автомобил 43 (Колапинто) правеше зигзагообразни движения по пистата, за да загрее гумите си на правата между завои 14 и 15, когато автомобил 3 (Верстапен) се приближи с висока скорост. Радиокомуникацията с отбора потвърди, че пилотът на автомобил 43 е получавал последователни предупреждения от екипа си, че автомобил 3 е зад него и го настига.“

„Когато автомобил 3 се приближи, автомобил 43 спря да криволичи, но остана на състезателната линия и след това ускори. Разликата в скоростта между двата автомобила обаче беше такава, че пилотът на автомобил 3 трябваше да прекрати своята бърза обиколка.“

„Пилотът на автомобил 43 откровено призна, че е попречил на автомобил 3. Той заяви, че е преценил погрешно скоростта на приближаване и е ускорил в опит да избегне инцидента, но не е имал достатъчно енергия, за да го направи.“

„Пилотът на автомобил 3 каза, че е очаквал автомобил 43 да се премести вляво и когато е видял, че това не се случва, се е отказал от бързата си обиколка.“

„Стюардите установиха, че пилотът на автомобил 43 е възпрепятствал ненужно автомобил 3 и налагат обичайното наказание за такова нарушение по време на свободна тренировка – предупреждение.“

Снимки: Gettyimages

