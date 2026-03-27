Димо Атанасов: Сериозен противник

Едноименният тим на Павликени играе утре с втория отбор на Етър във Велико Търново. Срещата е от 15-ия кръг на Северозападната Трета лига.

„Бегъл поглед към състава на представителния отбор на Етър показва, че в него има доста момчета от школата им. Това води до заключението, че работят правилно и ползотворно. Във втория им отбор са следващите млади момчета, които са амбицирани да пробият и да се утвърдят в мъжкия футбол. През настоящия сезон показват израстване, резултатите и класирането им го доказват. Ясно е, че ще играем срещу много сериозен противник. Не сме притеснени. Най-важното за нас е как ще им се противопоставим. Смятам, че имаме своите достойнства. Ще търсим добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.