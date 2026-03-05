Димо Атанасов: Не сме готови

Труден беше есенния полусезон за едноименният тим на Павликени.

Треньорът му Димо Атанасов говори пред Sportal.bg за готовността и амбициите за втората половина на настоящата кампания в Северозападната Трета лига.

„Забавихме малко подготовката, заради лошите атмосферни условия. Това не е оправдание, защото за всички в страната беше същото. В общи линии процеса премина нормално. Не сме готови, но това ще се случи в хода на пролетния полусезон. През лятото подмладихме сериозно състава. Целта е в него да играят повече местни момчета. Сега привлякохме само двама нови футболисти. Ще търсим подобряване на класирането ни в оставащите двубои. Започваме срещу лидера. Надявам се на успешен старт с победа“.