Димо Атанасов: Хубаво е да победиш лидера

Вчера в Сухиндол, едноименния тим на Павликени надви гостуващия му Академик (Свищов) с 1:0. Срещата е от 12-ия кръг на Северозападна Трета лига.

Павликени удари лидера

Димо Атанасов, треньор на Павликени коментира пред клубния сайт.

„Хубаво е да победиш отбор, който е на първо място. Това носи самочувствие. Двубоят беше равностоен. Беше ясно, че който вкара първи гол, ще победи. Имаше много борба, агресия и по-малко положения пред двете врати. При гола направихме много добра атака, от самото ѝ начало, през центрирането и до отличния завършек на Ростислав Данчев. Есента не играхме лошо, но просто ни трябваше време за адаптация. Но и тогава имаше хубави неща. Вече мина малко повече време, обиграхме се, а и с двете нови попълнения вдигнахме нивото“.