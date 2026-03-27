Атанас Апостолов за мача със Созопол

Утре Розова долина (Казанлък) ще гостува в Царево на едноименния тим на Созопол. Срещата е от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът игра мач преди два дни. Надявам се да е поизморен. Познавайки обаче треньорът им Петър Кюмюрджиев, си давам сметка, че ще излязат пределно мобилизирани срещу нас. Освен това загубиха последните си два домакински двубоя и ще са амбицирани да стопират негативната серия. Когато гостуваме на Созопол винаги ни е трудно. Въпреки всичко към оптимист. Вярвам, че можем да спечелим мача“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.