„Розите“ взеха битката със СФК Раковски

В Мъглиж, Розова долина (Казанлък) се наложи с 3:2 над гостуващия му СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана безкомпромисна битка за всяка педя терен. Гостите я завършиха с намален състав. Валентин Маджарски им даде преднина в средата на първото полувреме. Съотборникът му Георги Иванов си вкара автогол в 57-ата минута – 1:1. После Пламен Койрушки извърши нарушение и съдията му вдигна втори жълт и червен картон. Николай Георгиев даде аванс на „розите“ с попадение от дузпа в 67-ата минута. Десетина по-късно, Петър Атанасов изравни. Владимир Дечев фиксира окончателното 3:2 в 81-ата минута.