ФК Розова долина с официална позиция за мача със СФК Раковски

  • 23 март 2026 | 07:55
В Мъглиж, Розова долина (Казанлък) се наложи с 3:2 над гостуващия му СФК Раковски от едноименния град. Срещата е от 25-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Розите" взеха битката със СФК Раковски
Ръководството на ФК Розова долина излезе с официална позиция за въпросния двубой. Публикуваме я без съкращения.

„Уважаеми футболни фенове, ръководители и състезатели на СФК „Раковски“,

Обръщаме се към вас във връзка с разпространените в социалните мрежи и спортните медии субективни твърдения, които според ръководството на ФК „Розова долина“ категорично не отговарят на истината. Смятаме, че подобно поведение е неспортсменско и не приляга на отбор с амбиции за професионално развитие.

Длъжни сме да припомним, че по време на първия полусезон в град Раковски бяхме посрещнати с уважение и гостоприемство – среща, която премина в дух на коректност и ни даде надежда, че развивате футбола в правилната посока.

Фактите от вчерашната среща:

Обективен анализ: Не знаем дали напрежението от класирането или други фактори влияят на Вашите реакции, но поведението Ви по време на вчерашния мач бе разочароващо. Признаваме, че през първото полувреме бяхте по-активният отбор, но нека не изкривяваме истината за втората част.

Спортно-техническо превъзходство: През второто полувреме ФК „Розова долина“ тотално доминираше на терена и крайният резултат можеше да бъде далеч по-изразителен в наша полза. Силният вятър несъмнено повлия на играта, като раздели превъзходството по едно полувреме за всеки тим.

Прозрачност: За да сложим край на спекулациите, ще публикуваме видеокадри от спорните моменти. Нека футболната общественост сама прецени къде е истината.

Нашият апел:

Съветваме колегите от СФК „Раковски“ да потърсят причините за представянето си вътре в своя отбор, вместо да отправят неоснователни обвинения към съдийската бригада или противника. Футболът се играе на терена с достойнство, а не в социалните мрежи с оправдания.

Пожелаваме Ви успех и се надяваме в бъдеще да се фокусирате върху спортното израстване, а не върху външни фактори.

С уважение,

Ръководството на ФК „Розова долина

