Нефтохимик излъга „розите“ в Мъглиж

В Мъглиж, Нефтохимик (Бургас) спечели с 1:0 гостуването си на Розова долина (Казанлък). Срещата е от 21-ия кръг на Югоизточната Трета лига. И двата отбора показаха бърз футбол, с атаки към вратите. Имаше и доста грешки в подаванията. Развръзката настъпи в 52-ата минута, когато домакините не успяха да изнесат топката. Беше им отнета и подадена към Рамис Исмаилов, който стреля от границата на наказателното за окончателното 0:1. След това, с всяка изминаваща минути, „розите“ опитваха да търсят изравнителното попадение, но така и не успяха.