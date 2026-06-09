Завърши селекционни процес на БФС в Хасково

Близо 35 деца, родени през 2013 година се включиха в селекционния процес и демонстрираха своите умения, характер и любов към футбола в Хасково. По време на заниманията участниците показаха желание за развитие, дисциплина и стремеж да се представят по най-добрия начин пред треньорския екип на Академия БФС.

Младите футболисти се включиха активно във всички упражнения и тестове, доказвайки своята мотивация да станат част от първия випуск на Академията и да получат възможност за развитие в една от най-модерните програми за детско-юношески футбол в България. Регионалните кастинги продължават през идните дни, като следващите спирки са Бургас на 11 юни и Варна на 13 юни.

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