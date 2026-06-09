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  3. От Ботев (Пд) съобщиха колко са продадените абонаментни карти досега

От Ботев (Пд) съобщиха колко са продадените абонаментни карти досега

  • 9 юни 2026 | 18:29
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От Ботев (Пд) съобщиха колко са продадените абонаментни карти досега

Повече от месец преди старта на новия сезон 618 ботевисти вече се сдобиха с абонаментни карти. До края на настоящата седмица привържениците ще могат да запазят местата си от предходния сезон на стадион "Христо Ботев". От следващата седмица всички незакупени места ще бъдат пуснати в свободна продажба.

Генчев извежда Ботев (Пд) за първа тренировка в четвъртък
Генчев извежда Ботев (Пд) за първа тренировка в четвъртък

Athletic Fitness подарява на всеки закупил абонаментна карта 7 дни безплатен, неограничен достъп до фитнеса и групови тренировки в обекта си на "Колежа". Трима притежатели на абонаментни карти ще получат 30 дни безплатен, неограничен достъп до фитнеса и групови тренировки.

Ботев (Пловдив) се похвали с ново мобилно приложение
Ботев (Пловдив) се похвали с ново мобилно приложение

В края на сезона един от феновете ще се сдобие и с голямата награда - 365 дни безплатен, неограничен достъп до фитнеса и групови тренировки. Повече информация можете да откриете на клубния сайт и в "жълто-черното" приложение Ultrafan

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