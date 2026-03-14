„Розите“ биха Секирово

Розова долина (Казанлък) спечели с 1:0 гостуването си на Секирово (Раковски). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стоян Иванов осигури трите точки с попадението си в 68-ата минута. През първата част имаше много грешки от двете страни и никой не взе превес. „Розите“ вкараха гол, но съдията не го зачете, отсъждайки фаул в нападение. След почивката селекцията на Атанас Апостолов взе инициативата. Пропиля още две положения за гол. Домакините пък загубиха капитана си Пламен Табаков, който беше отстранен с червен картон в 85-ата минута.