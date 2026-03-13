Шеф на Наполи коментира бъдещето на Конте, Мактоминей и Хойлунд

Спортният директор на Наполи Джовани Мана увери, че наставникът на тима Антонио Конте и редица от основните му футболисти присъстват в бъдещите планове на клуба.

“Конте е ключов и е като спасителен пояс за нас. Без него нямаше да си говороим за възможността Наполи да се бори за участие в Шампионска лига. Не можем да отречем, че имаме трудна година, но тя беше подсилена от свършената работа от отбора, треньора и неговия щаб. Нормално е да имаме предвид бъдещето на Конте, човек винаги си прави планове. Познаваме се от две години, като сме свършили невероятна работа. При други обстоятелства нямаше да бъдем трети в първенството, нито щяхме да спечелим Суперкупата. Гледаме към бъдещето със спокойствие. Когато разполагаме с всички играчи, винаги сме първи или поне в топ 3. Това също ни дава увереност и показва страхотната ни работа. Всичко е отворено, но в момента мислим само за себе си и за затвърждаването на позицията ни в класирането. Не мислим кой е пред нас, а гледаме мач за мач, като ни остават още десет. Важно е да печелим точки, за да ни е комфортно и да имаме добра преднина пред тези зад нас. Последните двубои може и да изгледжат лесни, но е възможно да загубим точки, така че е необходимо да имаме преднина.

🚨🔵 Napoli director Giovanni Manna on Antonio Conte’s future: “We are working and planning together. The job we did has been incredibly positive”.



“We are calm and we are looking at the future”, told Mediaset. pic.twitter.com/yZ7WJTBNfe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2026

Скот Мактоминей е важен играч за нас, като той е казвал, че се вижда в Наполи за дълго време. Щастлив е да остане тук и го доказва, когато играе, както и с начина си на живот в града. Все още му остават две години от договора. Ние сме много щастливи, както и той. Имаме доста искрени взаимоотношения. Водим разговори, но това не е належащ въпрос. Наясно сме с важността на Скот. Не сме получавали никакви оферти за него, като играчът никога не е изявявал желание да си тръгне. През този сезон Расмус Хойлунд е ключов за нас. Представянето му е постоянно, въпреки че на моменти не вкарва много голове. Той обаче винаги се е трудел усърдно за тима, дори в трудни периоди. Имаме задължителна опция за закупуването му при класиране за ШЛ, но независимо от това той е в нашите планове. Не мисля, че бъдещето му е далеч от Наполи.

🚨🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Napoli director Manna confirms: “Scott McTominay has two more years on his contract and we are talking about new deal”.



“He’s very happy here, you can see that every time he plays… we didn’t receive any proposals just because he doesn’t want to leave”, told Mediaset. 💙❌ pic.twitter.com/9j095eQiQI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 13, 2026

Алисон Сантош ни е от голяма полза. Привлякохме го, защото той имаше подходящите характеристики, които тогава ни липсваха. Мислим, че той може да е ключова част от нашия проект за бъдещето, но това зависи от него и представянето му. Спокойни сме по отношение на Андре-Франк Замбо Ангиса, остава още година от договора му. Прозрачни сме към него, както и той към нас. Затова няма нужда от преговори в момента. При Амир Рахмани обаче нещата са различни. Преговаряме и да кажем, че прогресираме добре. Той е играч, който е дал много на Наполи”, коментира Мана пред “Скай Спорт” и “СпортМедиасет”.

#Napoli’s sporting director Giovanni #Manna: “There are no doubts. Rasmus #Hojlund will stay here. We have an obligation to buy (€44M) from #ManUnited, if Napoli arrive to qualify for Champions League 26/27, but he is in our plans despite this condition”. #transfers #MUFC #mutd pic.twitter.com/D4noCbuTld — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 13, 2026

