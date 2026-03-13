Шеф на Наполи коментира бъдещето на Конте, Мактоминей и Хойлунд

Спортният директор на Наполи Джовани Мана увери, че наставникът на тима Антонио Конте и редица от основните му футболисти присъстват в бъдещите планове на клуба.

“Конте е ключов и е като спасителен пояс за нас. Без него нямаше да си говороим за възможността Наполи да се бори за участие в Шампионска лига. Не можем да отречем, че имаме трудна година, но тя беше подсилена от свършената работа от отбора, треньора и неговия щаб. Нормално е да имаме предвид бъдещето на Конте, човек винаги си прави планове. Познаваме се от две години, като сме свършили невероятна работа. При други обстоятелства нямаше да бъдем трети в първенството, нито щяхме да спечелим Суперкупата. Гледаме към бъдещето със спокойствие. Когато разполагаме с всички играчи, винаги сме първи или поне в топ 3. Това също ни дава увереност и показва страхотната ни работа. Всичко е отворено, но в момента мислим само за себе си и за затвърждаването на позицията ни в класирането. Не мислим кой е пред нас, а гледаме мач за мач, като ни остават още десет. Важно е да печелим точки, за да ни е комфортно и да имаме добра преднина пред тези зад нас. Последните двубои може и да изгледжат лесни, но е възможно да загубим точки, така че е необходимо да имаме преднина.

Скот Мактоминей е важен играч за нас, като той е казвал, че се вижда в Наполи за дълго време. Щастлив е да остане тук и го доказва, когато играе, както и с начина си на живот в града. Все още му остават две години от договора. Ние сме много щастливи, както и той. Имаме доста искрени взаимоотношения. Водим разговори, но това не е належащ въпрос. Наясно сме с важността на Скот. Не сме получавали никакви оферти за него, като играчът никога не е изявявал желание да си тръгне. През този сезон Расмус Хойлунд е ключов за нас. Представянето му е постоянно, въпреки че на моменти не вкарва много голове. Той обаче винаги се е трудел усърдно за тима, дори в трудни периоди. Имаме задължителна опция за закупуването му при класиране за ШЛ, но независимо от това той е в нашите планове. Не мисля, че бъдещето му е далеч от Наполи.

Алисон Сантош ни е от голяма полза. Привлякохме го, защото той имаше подходящите характеристики, които тогава ни липсваха. Мислим, че той може да е ключова част от нашия проект за бъдещето, но това зависи от него и представянето му. Спокойни сме по отношение на Андре-Франк Замбо Ангиса, остава още година от договора му. Прозрачни сме към него, както и той към нас. Затова няма нужда от преговори в момента. При Амир Рахмани обаче нещата са различни. Преговаряме и да кажем, че прогресираме добре. Той е играч, който е дал много на Наполи”, коментира Мана пред “Скай Спорт” и “СпортМедиасет”.

Скот Мактоминей може да се завърне в игра за Наполи

