Коларов: Умората се усеща, но всичко е в нашите ръце

Александър Коларов, който водеше Интер вместо наказания старши треньор Кристиан Киву в мача срещу Фиорентина, коментира равенството 1:1 на "Артемио Франки". „Нерадзурите“ се намират в серия от четири поредни мача без победа, в която записаха три равенства и загуба от Милан.

„Знаехме, че трите точки са важни, но Фиорентина също заслужава похвала за играта си. Не беше най-добрият ни мач и не преминаваме през най-силния си период през сезона, но все още имаме преднина от 6 точки, така че всичко е в нашите ръце“, заяви Коларов.

„Липсва ни решителност, а може би и острота, защото умората се натрупва с напредването на сезона. Свикнали сме Интер да доминира, но все още водим с 6 точки и трябва да довършим започнатото в битката за титлата", каза бившият сръбски национал.

Интер допусна нова грешка и даде надежди на преследвачите

„Искам да отбележа, че когато става дума за Интер, хората се държат така, сякаш трябва да приемаме всичко за даденост. Можеш да направиш равенство като гост на силен отбор като Фиорентина, който е в добра форма напоследък, така че смятам това за сравнително положителен резултат. Щом имаме преднина от 6 точки, значи сме постигнали добри резултати през сезона. Разбирам критиките, но Интер все още е лидер“, добави той.

„Нападателите са ключови за нашия стил, нужни са ни, за да задържаме топката, но не искам да говоря само за тях. Трябва да изграждаме играта си по-качествено от защитата и да осигуряваме на нападателите необходимите условия“, завърши Коларов.

