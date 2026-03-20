Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  • 20 март 2026 | 01:37
  • 114
  • 0
Везенков: Стараем се да постигнем нещо голямо

Александър Везенков направи пореден силен мач за Олимпиакос, а гръцкият гранд пречупи у дома Баскония с 90:80 в мач от 32-ия кръг на Евролигата. След края на срещата българският ас на "червено-белите" от Пирея заяви, че отборът е можел да се представи и по-добре. Вечерта бе по-специална за 30-годишното българско крило, тъй като Саша премина границата от 3500 точки в Евролигата.

"Знам, че не играхме добре, ще говоря за днешното представяне на отбора, нямахме добро представяне. От една гледна точка, знаехме, че след голяма победа като тази над Фенербахче може би ще сме отпуснати, но не е коректно откъм усилие предвид работата, която вършим всеки ден. Истината е, че нямаме много тренировки в последно време, така че от утре до събота ще работим отново усилено. Днес победихме, опитвам да се подобрявам, да вкарвам повече неща в играта си, да помагам на отбора да побеждава.

Стреляхме много зле от дистанция, включително и аз. Не съм гледал процентите, но стреляхме лошо. Трябва да вкарваме отворените стрелби, но да, 25 асистенции е това, което треньорът иска от нас - колкото може повече. 9 грешки е добре, но като цяло защитата беше слаба.

Стараем се да постигнем нещо голямо. Трудно е, има много добри играчи в тази лига, но важното е победата. Когато печелиш, всеки е щастлив, всеки е усмихнат", сподели след края на мача с Баскония Везенков.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Виж всички

Водещи Новини

