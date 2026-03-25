Рибакина надви Пегула за място на полуфиналите в Маями

Представителката на Казахстан Елена Рибакина се класира за полуфиналите на турнира на твърда настилка в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара. На четвъртфиналите втората ракетка в света победи миналогодишната финалистка Джесика Пегула от САЩ с 2:6, 6:3, 6:4. Мачът продължи 2 часа и 16 минути.

Рибакина започна лошо и загуби първия сет с 2:6, но във втория сет намери своя ритъм и успя да обърне мача след 6:3, 6:4.

Казахстанката пласира 14 аса, допусна четири двойни грешки и реализира две от осемте си точки за пробив.

Рибакина ще се изправи срещу победителката от мача между Арина Сабаленка (Беларус) и Хейли Баптист (САЩ) за място на финала.

Снимки: Gettyimages