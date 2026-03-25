Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Рибакина надви Пегула за място на полуфиналите в Маями

Рибакина надви Пегула за място на полуфиналите в Маями

  • 25 март 2026 | 21:45
Рибакина надви Пегула за място на полуфиналите в Маями

Представителката на Казахстан Елена Рибакина се класира за полуфиналите на турнира на твърда настилка в Маями (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара. На четвъртфиналите втората ракетка в света победи миналогодишната финалистка Джесика Пегула от САЩ с 2:6, 6:3, 6:4. Мачът продължи 2 часа и 16 минути.

Рибакина започна лошо и загуби първия сет с 2:6, но във втория сет намери своя ритъм и успя да обърне мача след 6:3, 6:4.

Казахстанката пласира 14 аса, допусна четири двойни грешки и реализира две от осемте си точки за пробив. 

Рибакина ще се изправи срещу победителката от мача между Арина Сабаленка (Беларус) и Хейли Баптист (САЩ) за място на финала.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Коко Гоф говори за липсата си на увереност

Коко Гоф говори за липсата си на увереност

  • 25 март 2026 | 17:30
  • 415
  • 0
Кой е Мартин Ландалусе, който прави фурор в Маями

Кой е Мартин Ландалусе, който прави фурор в Маями

  • 25 март 2026 | 17:10
  • 2224
  • 0
Над 80 седмокласници с открит урок по "Образование за здраве" на Фондация "Григор Димитров"

Над 80 седмокласници с открит урок по "Образование за здраве" на Фондация "Григор Димитров"

  • 25 март 2026 | 16:26
  • 328
  • 0
Рафаел Надал получава докторска степен от Политехническия университет в Мадрид

Рафаел Надал получава докторска степен от Политехническия университет в Мадрид

  • 25 март 2026 | 16:26
  • 574
  • 0
Елизара Янева преклони глава пред шампионката на US Open за девойки

Елизара Янева преклони глава пред шампионката на US Open за девойки

  • 25 март 2026 | 15:21
  • 466
  • 0
Иван Иванов отстрани след обрат втория поставен в Тарагона

Иван Иванов отстрани след обрат втория поставен в Тарагона

  • 25 март 2026 | 15:16
  • 728
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
  • 16956
  • 33
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
  • 27997
  • 38
България реди две контроли през юни - ето съперниците

България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
  • 36858
  • 104
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
  • 6924
  • 17
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
  • 16792
  • 32
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
  • 6355
  • 1