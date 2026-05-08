  • 8 май 2026 | 16:57
Швьонтек загуби преднина, след което си върна контрола и продължава напред в Рим

Трикратната шампионка Ига Швьонтек (Полша) се класира за третия кръг на силния турнир по тенис на клей от сериите “WТА 1000" в Рим с награден фонд 7.23 милиона евро.

Поставената под номер 4 Швьонтек се поизмъчи, но стигна до успеха срещу американката Кейти МакНали с 6:1, 6:7(5), 6:3 след 2:45 часа игра.

Полякинята, която спечели титлата в италианската столица през 2021, 2022 и 2024 година, спечели категорично първия  сет и водеше с 5:3  гейма във втория, но допусна обрат. В третата част тя отново пропиля ранен пробив аванс, но все пак стигна до крайната победа със серия от три поредни гейма.

Така в следващия кръг Швьонтек очаква спечелилата двубоя между Ема Наваро (САЩ) и представителката на домакините Елизабета Кочарето.

Рускинята Диана Шнайдер, 19-а в схемата, преодоля сет дефицит и стигна до успеха във втория кръг срещу Талиа Гибсън (Австралия) с 5:7, 6:1, 6:1.

Друга рускиня - Людмила Самсонова, номер 20, се справи с Ан Ли (САЩ) с 6:4, 6:3, а със същия резултат Александра Еала (Филипини) отстрани 31-ата поставена Синю Ван (Китай).

