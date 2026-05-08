Алексиев, Даракев, Илиев и Чушева са полуфиналисти в Бургас

Емил Алексиев, Иван Илиев и Стелиян Даракев при юношите, както и Татиана Чушева при девойките, се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 14 години от трета категория на „Тенис Европа" в Бургас. Надпреварата се провежда при отлични условия на базата на ТК „Авеню".

Поставеният под №1 в схемата при юношите Емил Алексиев направи обрат и победи на четвъртфиналите Ерик Себастиан Санду (Румъния) с 2:6, 6:2, 6:2. В изцяло български полуфинал Алексиев ще играе срещу Иван Илиев, който се наложи със 7:5, 4:1 и отказване на Андреа Беличи (Франция).

Вторият поставен Стелиян Даракев спечели с 6:3, 6:3 срещу Данило Данилевски (Украйна), а на полуфиналите ще играе срещу Себастиан Шамбергер (Чехия), който елиминира Златан Йорданов с 6:3, 6:3.

Юноши, 1/4-финали:

№1 Емил Алексиев – №7 Ерик Себастиан Санду (Румъния) 2:6, 6:2, 6:2

№14 Иван Илиев – Андреа Беличи (Франция) 7:5, 4:1 и отказване на Беличи

№8 Златан Йорданов – №3 Себастиан Шамбергер (Чехия) 4:6, 0:6

№2 Стелиян Даракев – Данило Данилевски (Украйна) 6:3, 6:3

Юноши, 1/2-финали:

№1 Емил Алексиев – №14 Иван Илиев

№2 Стелиян Даракев – №3 Себастиан Шамбергер (Чехия)

При девойките Татиана Чушева победи на четвъртфиналите Андрея Митраке (Румъния) с 6:0, 6:1, а в спор за място на финала ще играе срещу Нела Блажейова (Чехия), която се наложи с 6:2, 6:3 над Бояна Колева.

Лора Георгиева и Никол Бюлбюлева загубиха съответно от Мила Дюбарт (Белгия) и София Синкевич (Украйна).

Девойки, 1/4-финали:

№15 Татиана Чушева – №7 Андрея Митраке (Румъния) 6:0, 6:1

№4 Бояна Колева – №5 Нела Блажейова (Чехия) 2:6, 3:6

№13 Лора Георгиева – №6 Мила Дюбарт (Белгия) 3:6, 3:6

№9 Никол Бюлбюлева – №2 София Синкевич (Украйна) 6:3, 1:6, 1:6

Девойки, 1/2-финали:

№15 Татиана Чушева – №5 Нела Блажейова (Чехия)

№2 София Синкевич (Украйна) – №6 Мила Дюбарт (Белгия)