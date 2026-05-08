Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Илиян Радулов постигна пета поредна победа за 1/2-финал в Испания

Илиян Радулов постигна пета поредна победа за 1/2-финал в Испания

  • 8 май 2026 | 16:02
  • 229
  • 0
Илиян Радулов постигна пета поредна победа за 1/2-финал в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи на четвъртфиналите Даниел Жаде (Франция) с 6:4, 6:4. Срещата продължи час и 38 минути.

Радулов спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Българинът изостана с 0:3 във втория сет, но успя да изравни при 3:3, а след 3:4 спечели три поредни гейма за крайното 6:4.

Това беше пета поредна победа без загубен сет за българския национал, който премина успешно през квалификациите с два успеха, а след това записа още три победи в основната схема.

За място на финала Илиян Радулов ще се изправи срещу победителя от мача между осмия поставен испанец Макс Алкала Гури и сънародника му Иманол Лопес Морильо.

Следвай ни:

Още от Тенис

Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки в Грузия

Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки в Грузия

  • 8 май 2026 | 13:50
  • 281
  • 0
Джокович коментира настроенията за бойкот

Джокович коментира настроенията за бойкот

  • 8 май 2026 | 10:44
  • 3547
  • 1
№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

  • 8 май 2026 | 10:37
  • 1223
  • 0
Бруно Дженев е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Сърбия

Бруно Дженев е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Сърбия

  • 8 май 2026 | 08:39
  • 541
  • 0
Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

  • 8 май 2026 | 02:30
  • 3467
  • 7
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

  • 8 май 2026 | 00:51
  • 489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9040
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20526
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3352
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2172
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18867
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13361
  • 22