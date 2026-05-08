Илиян Радулов постигна пета поредна победа за 1/2-финал в Испания

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин победи на четвъртфиналите Даниел Жаде (Франция) с 6:4, 6:4. Срещата продължи час и 38 минути.

Радулов спечели първия сет с единствен пробив в седмия гейм. Българинът изостана с 0:3 във втория сет, но успя да изравни при 3:3, а след 3:4 спечели три поредни гейма за крайното 6:4.

Това беше пета поредна победа без загубен сет за българския национал, който премина успешно през квалификациите с два успеха, а след това записа още три победи в основната схема.

За място на финала Илиян Радулов ще се изправи срещу победителя от мача между осмия поставен испанец Макс Алкала Гури и сънародника му Иманол Лопес Морильо.