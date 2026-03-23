  3. Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

  • 23 март 2026 | 00:29
  • 205
  • 0
Пегула продължава напред в Маями, Свитолина и Паолини отпаднаха

Американската тенисистка Джесика Пегула победи канадката Лейла Фернандес с 6:2, 6:2 в третия кръг на турнира на твърда настилка в Маями с награден фонд 9.4 милиона долара.

Петата в схемата Пегула се наложи за малко повече от час игра и се класира за четвъртия кръг, където ще срещне румънката Жаклин Кристиан, която в оспорван мач надигра руската тенисистка Екатерина Александрова с 6:3, 4:6, 7:6(5). 

Осмата в схемата Елина Свитолина от Украйна изненадващо загуби от американката Хейли Баптист с 3:6, 5:7.

В следващия кръг Баптист ще се изправи срещу латвийката Елена Остапенко, която победи седмата в света италианка Джазмин Паолини с 5:7, 6:2, 7:5.

Снимки: Imago

