Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Пьотр Нестеров ще спори за титлата в Санта Маргерита ди Пула

Пьотр Нестеров ще спори за титлата в Санта Маргерита ди Пула

  • 8 май 2026 | 15:22
  • 668
  • 0
Пьотр Нестеров ще спори за титлата в Санта Маргерита ди Пула

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 българин победи на полуфиналите Касра Рахмани (Иран) с 6:3, 2:6, 6:2. Двубоят продължи два часа и 23 минути.

Нестеров спечели три поредни гейма, за да вземе първия сет от 3:3 до 6:3. Във втората част българинът загуби четири поредни гейма от 2:2 до 2:6.

Националът доминира изцяло в третия решителен сет и със серия от пет поредни спечелени гейма от 1:2 до 6:2 триумфира с победата.

Преди този мач Пьотр Нестеров постигна още три победи при само един загубен сет. В спор за титлата утре Нестеров ще играе срещу Артур Нагел (Франция). До момента той има седем спечелени титли на сингъл при мъжете, като една от тях е от тази година на турнир в Монастир.

Следвай ни:

(В материала има продуктово позициониране)

Още от Тенис

Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки в Грузия

Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки в Грузия

  • 8 май 2026 | 13:50
  • 281
  • 0
Джокович коментира настроенията за бойкот

Джокович коментира настроенията за бойкот

  • 8 май 2026 | 10:44
  • 3544
  • 1
№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

  • 8 май 2026 | 10:37
  • 1218
  • 0
Бруно Дженев е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Сърбия

Бруно Дженев е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Сърбия

  • 8 май 2026 | 08:39
  • 541
  • 0
Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

  • 8 май 2026 | 02:30
  • 3467
  • 7
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

  • 8 май 2026 | 00:51
  • 489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 8983
  • 26
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20474
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3303
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2135
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18814
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13326
  • 22