Пьотр Нестеров ще спори за титлата в Санта Маргерита ди Пула

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за финала на сингъл на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под №2 българин победи на полуфиналите Касра Рахмани (Иран) с 6:3, 2:6, 6:2. Двубоят продължи два часа и 23 минути.

Нестеров спечели три поредни гейма, за да вземе първия сет от 3:3 до 6:3. Във втората част българинът загуби четири поредни гейма от 2:2 до 2:6.

Националът доминира изцяло в третия решителен сет и със серия от пет поредни спечелени гейма от 1:2 до 6:2 триумфира с победата.

Преди този мач Пьотр Нестеров постигна още три победи при само един загубен сет. В спор за титлата утре Нестеров ще играе срещу Артур Нагел (Франция). До момента той има седем спечелени титли на сингъл при мъжете, като една от тях е от тази година на турнир в Монастир.

