Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха драматично на полуфиналите на двойки в Грузия

Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха драматично на полуфиналите на двойки в Грузия

  • 8 май 2026 | 15:57
  • 292
  • 0
Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха драматично на полуфиналите на двойки в Грузия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева и Беатрис Спасова отпаднаха на полуфиналите на двойки на турнира на твърда настилка W50 в Лопота (Грузия) с награден фонд от 40 хиляди долара.

Българките отстъпиха в много оспорван мач с 6:4, 4:6, 8:10 на третите поставени рускини Виталия Дятченко и Алина Юнева. Срещата продължи 75 минути.

След размяна на два сета се стигна до шампионски тайбрек. В него Денчева и Спасова поведоха с 6:5, но загубиха пет от следващите седем точки.

По-рано днес българките победиха на четвъртфиналите Аружан Сагандикова (Казахстан) и Лайма Владсон (Узбекистан) с 3:6, 6:4, 10:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки в Грузия

Росица Денчева и Беатрис Спасова се класираха за полуфиналите на двойки в Грузия

  • 8 май 2026 | 13:50
  • 281
  • 0
Джокович коментира настроенията за бойкот

Джокович коментира настроенията за бойкот

  • 8 май 2026 | 10:44
  • 3547
  • 1
№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

№155 в света се поздрави с първа "Мастърс" победа

  • 8 май 2026 | 10:37
  • 1223
  • 0
Бруно Дженев е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Сърбия

Бруно Дженев е четвъртфиналист на сингъл и на двойки в Сърбия

  • 8 май 2026 | 08:39
  • 541
  • 0
Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

Сабаленка не се затрудни с шампионка от “Ролан Гарос” и “Уимбълдън”

  • 8 май 2026 | 02:30
  • 3467
  • 7
Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

Динко Динев отпадна на четвъртфиналите на двойки в Конго

  • 8 май 2026 | 00:51
  • 489
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

  • 8 май 2026 | 15:16
  • 9034
  • 27
Официално: Берое остана без лиценз

Официално: Берое остана без лиценз

  • 8 май 2026 | 13:49
  • 20521
  • 74
Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

  • 8 май 2026 | 16:35
  • 3344
  • 9
11-те на Локомотив (Пд) и Арда

11-те на Локомотив (Пд) и Арда

  • 8 май 2026 | 16:26
  • 2169
  • 1
Локо (София) има нов старши треньор

Локо (София) има нов старши треньор

  • 8 май 2026 | 14:17
  • 18861
  • 15
Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

Перес може да посочи вратата на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 11:00
  • 13353
  • 22