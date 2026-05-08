  • 8 май 2026 | 17:03
Димитър Кисимов направи страхотен обрат за 1/2-финал в Офенбах

Димитър Кисимов се класира за полуфиналите на сингъл при юношите на силния турнир от категория J500 в Офенбах (Германия).

Поставеният под №5 българин показа страхотен характер и победи с 6:4, 5:7, 7:5 втория в схемата Тило Берман (Австрия).

Кисимов направи ранен пробив и спечели първия сет с 6:4. Втората част вървеше гейм за гейм до 5:5, когато Берман проби, а след това затвори сета на собствен сервис.

Българинът изостана с 1:4 в третия решителен сет, но не се предаде и успя да обърне резултата за крайното 7:5. Преди този мач Кисимов постигна три поредни победи при само един загубен сет.

За място на финала той ще играе срещу победителя от мача между №4 в схемата Никита Билозерцев (Узбекистан) и №8 Флин Томас (Швейцария).

Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, а в момента заема рекордното за него 15-о място в световната ранглиста при юношите.

