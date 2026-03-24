Пегула и Рибакина си осигуриха нова среща след експресни победи в Маями

Намиращите се в отлична форма Елена Рибакина и Джесика Пегула ще се срещнат на четвъртфиналите на турнира по тенис за жени в Маями, след като постигнаха експресни победи в два сета в третия кръг. Надпреварата във Флорида на твърда настилка е от ранг WТА 1000 и с награден фонд 9,4 милиона долара.

Пегула, поставена под номер 5, спечели турнира в Дубай през миналия месец и излезе първа на "Хард Рок Стейдиъм". Американакта не допусна разиграване за пробив срещу 34-ата в света Жаклин Кристиан и надви румънката с 6:4, 6:1 в рамките на едва 68 минути.

"Днес изиграх отличен мач. В първия сет подаването ми бе много добро, а във втория се справях перфектно на ретур. Стигнах и до ранен пробив, което помогна. Чувствам се все по-освободена в играта ми и последните геймове преминаха много бързо. Просто я държах под натиск и съм доволна", каза Пегула, цитирана на сайта на WТА.

Пегула, която е с две победи от също толкова мачове с Кристиан, достигна четвъртфиналите на турнира в пета поредна година и е първата с подобно постижение след Агниешка Радванска (2010-2014). Тя е и едва третата американка с пет поредни четвъртфинала след Крис Евърт (1985-1989) и Серина Уилямс (2001-2005).

По-късно в понеделник третата в схемата Рибакина, шампионка от Мелбърн през януари, записа също толкова убедителна победа след 6:2, 6:2 срещу австралийската квалификантка Талия Гибсън. Тя се справи със съперничката си за 64 минути и в следващия кръг ще срещне Пегула, срещу която води с 5-3 в персоналния двубой. Тенисистката от Казахстан спечели четири пъти срещу американката в последните седем месеца.

"Срещу нея подаването ми трябва да бъде още по-добро. Целта е да бъда свежа и да се движа по-бързо по корта, защото в Индиън Уелс имах проблеми. Тук топката не отскача високо и това е предизвикателство, но ще опитам да бъда на възможно най-високо ниво в този мач", каза Рибакина.

"С Джесика имаме много мачове напоследък, а сега предстои още един епизод. Тя беше само на точка от титлата в Индън Уелс, така че тя и Арина Сабаленка в момента са най-добрите тенисистки в света. Също така са и в отлична форма", добави тя.