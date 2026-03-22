  3. Наоми Осака отпадна в Маями, Пегула и Кийс продължават

Наоми Осака отпадна в Маями, Пегула и Кийс продължават

  • 22 март 2026 | 01:43
  • 137
  • 0
Наоми Осака отпадна в Маями, Пегула и Кийс продължават

Четирикратната шампионка от Големия шлем и номер 15 в света Наоми Осака не успя да се класира за третия кръг на турнира в Маями с награден фонд 9.4 милиона долара. Японката загуби от австралийката Талия Гибсън с 5:7, 4:6 след час и 27 минути игра.

В третия кръг на турнира в Маями Гибсън ще се изправи срещу американката Ива Йович, която надигра испанката Паула Бадоса с 6:2, 6:1.

Петата в схемата Джесика Пегула от САЩ продължава напред след победа над Франческа Джоунс (Великобритания) след 6:1, 3:0 и отказване на британката.

Американката ще играе в следващата фаза срещу 26-ата в схемата канадка Лейла Фернандес, която се наложи над рускинята Оксана Селехметева със 7:6(1), 3:6, 6:1.

Поставената под номер 15 в схемата Медисън Кийс от САЩ не срещна трудности срещу румънката Елена-Габриела Русе и спечели с 6:0, 6:3.

Руската тенисистка Диана Шнайдер, номер 20 в света, не успя да се класира за следващия кръг след загуба от швейцарката Белинда Бенчич (номер 12 в ранглистата) с 3:6, 3:6. Мачът продължи час и 24 минути.

За място на четвъртфиналите на турнира в Маями Бенчич ще срешне победителката от двубоя между Аманда Анисимова (САЩ) и Юлия Стародубцева (Украйна).

Снимки: Gettyimages

Убедително начало за Синер в Маями

  • 1391
  • 0
Илиян Радулов стана вицешампион на двойки на турнир в Бадалона

  • 506
  • 0
Ива Иванова е на финал в Египет

  • 771
  • 0
Технологията за видеоповторенията ще бъде достъпна на шест корта на тазгодишния "Уимбълдън"

  • 613
  • 0
Алкарас се справи с бразилец в Маями

  • 1221
  • 0
Победа в два сета, но трудна: Сабаленка започна защитата на титлата в Маями

  • 1210
  • 4
Левски лети към целта след мълниеносни 25 минути  

  • 121960
  • 899
Веласкес: Победите помагат да повярваш в собствените си сили

  • 13042
  • 34
ЦСКА 1948 ликува след голеада в Бистрица

  • 51726
  • 86
Фантастичен гол и двоен удар след почивката донесоха победата на Милан

  • 12747
  • 9
Евертън нокаутира Челси на Росиниър и остави Ливърпул в топ 5

  • 12900
  • 17
Провалите на Ливърпул в Премиър лийг продължиха и срещу Брайтън, Уелбек наказа шампионите

  • 39527
  • 66