Наоми Осака отпадна в Маями, Пегула и Кийс продължават

Четирикратната шампионка от Големия шлем и номер 15 в света Наоми Осака не успя да се класира за третия кръг на турнира в Маями с награден фонд 9.4 милиона долара. Японката загуби от австралийката Талия Гибсън с 5:7, 4:6 след час и 27 минути игра.

В третия кръг на турнира в Маями Гибсън ще се изправи срещу американката Ива Йович, която надигра испанката Паула Бадоса с 6:2, 6:1.

Петата в схемата Джесика Пегула от САЩ продължава напред след победа над Франческа Джоунс (Великобритания) след 6:1, 3:0 и отказване на британката.

Американката ще играе в следващата фаза срещу 26-ата в схемата канадка Лейла Фернандес, която се наложи над рускинята Оксана Селехметева със 7:6(1), 3:6, 6:1.

Поставената под номер 15 в схемата Медисън Кийс от САЩ не срещна трудности срещу румънката Елена-Габриела Русе и спечели с 6:0, 6:3.

Руската тенисистка Диана Шнайдер, номер 20 в света, не успя да се класира за следващия кръг след загуба от швейцарката Белинда Бенчич (номер 12 в ранглистата) с 3:6, 3:6. Мачът продължи час и 24 минути.

За място на четвъртфиналите на турнира в Маями Бенчич ще срешне победителката от двубоя между Аманда Анисимова (САЩ) и Юлия Стародубцева (Украйна).

