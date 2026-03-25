Антъни Генов е на четвъртфинал на двойки в Сплит

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от сериите "Чалънджър 50" в Сплит (Хърватия) с награден фонд 56 700 евро. Българинът и Фин Бас (Великобритания) победиха Олексий Крутих (Украйна) и Джерард Кампана Ли (Република Корея) с 4:6, 6:4, 10-7 за час и 37 минути на корта. В шампионския тайбрек те изостанаха с 2-5, но успяха да направят обрат 8-5 и триумфираха след 10-7.

На турнира в Сплит продължава участие и Александър Василев, който в четвъртък играе срещу Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар) за място на четвъртфиналите на сингъл.

Димитър Кузманов пък отпадна във втория кръг.