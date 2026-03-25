Димитър Кузманов загуби във втори кръг в Сплит

  • 25 март 2026 | 18:35
Втората ракета на България Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в Сплит, Хърватия, с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният пловдивчанин загуби от Андрей Недич (Босна и Херцеговина) с 6:7(10), 1:6 след два часа и половина на корта.

Кузманов пропусна два сетбола при 5:4 гейма и 40:15 на сервис на съперника, а след това и още два тайбрека при 7:6 и при 8:7 точки, като последният беше и при негово подаване. Впоследствие Недич, 296-и в световната ранглиста, триумфира с 12:10, а във втората част 21-годишният босненец направи серия от шест поредни гейма, с което си осигури и крайната победа.

Българинът все пак заработи 910 евро и 4 точки за класацията на АТР, в която заема 312-ата позиция

В надпреварата участва още един българин - Александър Василев. Той вчера стартира с победа, а утре ще играе във втория кръг срещу 23-годишния Еляким Кубибали (Кот д'Ивоар), 286-и в света, като двамата левичари ще се срещнат за първи път.

Още от Тенис

Коко Гоф говори за липсата си на увереност

  • 25 март 2026 | 17:30
Кой е Мартин Ландалусе, който прави фурор в Маями

  • 25 март 2026 | 17:10
Над 80 седмокласници с открит урок по "Образование за здраве" на Фондация "Григор Димитров"

  • 25 март 2026 | 16:26
Рафаел Надал получава докторска степен от Политехническия университет в Мадрид

  • 25 март 2026 | 16:26
Елизара Янева преклони глава пред шампионката на US Open за девойки

  • 25 март 2026 | 15:21
Иван Иванов отстрани след обрат втория поставен в Тарагона

  • 25 март 2026 | 15:16
Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

  • 25 март 2026 | 13:09
Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

  • 25 март 2026 | 14:51
България реди две контроли през юни - ето съперниците

  • 25 март 2026 | 05:37
Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

  • 25 март 2026 | 14:10
Стилиян Петров подава ръка на Хубси и Любо и обявява още няколко важни новини в Бургас

  • 25 март 2026 | 10:03
Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

  • 25 март 2026 | 10:00
