Димитър Кузманов с бърза победа над поставен в Сплит

  • 24 март 2026 | 13:14
Втората ракета на България Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър“ в Сплит, Хърватия, с награден фонд 56 700 евро.

32-годишният пловдивчанин победи поставения под номер 4 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина) с 6:3, 6:1 за малко над час игра.

Кузманов проби в четвъртия гейм, за да поведе с 3:1, но в седмия отстъпи на собствен сервис и интригата да бъде върната за момент от босненеца. Българинът обаче отговори още в следващия гейм с брейк за 5:3, преди да затвори сета на свой сервис.

Във втората част Кузманов започна с пробив още в първия гейм, а до края на двубоя спечели още две подавания на съперника. При 5:1 в своя полза, българинът стигна до два мачбола и при втория успя да затвори срещата.

Съперник на Кузманов в следващата фаза ще бъде друг представител на Босна и Херцеговина - Андрей Недич, срещу когото не е играл до момента. В първия кръг 21-годишният хърватин се справи с нидерландеца Йеле Селс с 6:1, 6:4.

По-късно днес в турнира в Сплит ще вземе участие и финалистът от Откритото първенство на САЩ при юношите - Александър Василев, който ще се изправи срещу британеца Джордж Лофхаген.

