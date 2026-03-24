Александър Василев записа победа в Хърватия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев започна с успех участието си на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Сплит, Хърватия, с награден фонд 56700 евро.

18-годишният Василев елиминира поставения под номер 2 Джордж Лофхейгън (Великобритания) със 7:5, 6:4 за малко над два часа игра.

Левичарят от Плевен навакса изоставане от 3:5 и със серия от четири поредни гейма спечели първия сет. Българинът поведе с 5:2 във втората част, но 222-ият в света Лофхейгън успя да намали до 4:5 и сервираше за изравняването на резултата, но Василев спаси два геймбола и реализира обрат, за да затвори мача с първия си мачбол, с което постигна първата си победа на ниво "Чалънджър" през сезона.

Така Василев, вицешампион от Откритото първенство на САЩ при юношите от минталия сезон, заработи 910 евро и 4 точки за световната ранглиста за мъже, в която заема 995-ата позиция. Във втория кръг той ще се изправи срещу победителя от двубоя между участващия с „уайлд кард“ Йосип Симунджа (Хърватия) и Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар).

По-рано днес Димитър Кузманов също спечели мача си от първия кръг на надпреварата, надигравайки в два сета поставения под номер 4 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина).

